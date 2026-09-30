قد يبدو ظهور بقعة من العفن على ثمرة فاكهة أمرًا بسيطًا، لكن بعض أنواع العفن يمكن أن تنتج مواد سامة تُعرف باسم السموم الفطرية (Mycotoxins)، والتي قد تسبب أضرارًا صحية عند التعرض لمستويات مرتفعة منها.

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، يمكن لبعض أنواع العفن التي تنمو على الفواكه أن تنتج سمومًا فطرية، ومن بينها الباتولين (Patulin)، الذي يرتبط بشكل خاص بالتفاح والعصائر المصنوعة من التفاح المتعفن.

وأوضحت FDA أن استخدام التفاح المتعفن في صناعة العصير يزيد من احتمالية وجود الباتولين، كما أن عملية البسترة لا تقضي عليه بشكل كامل.

هل العفن يعني الإصابة بالسرطان؟

ليس صحيحًا أن تناول ثمرة متعفنة مرة واحدة يعني الإصابة بالسرطان. لكن بعض السموم الفطرية، مثل الأفلاتوكسينات، ارتبط التعرض لها لفترات طويلة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان الأمريكي NCI.

ولهذا تنصح وزارة الزراعة الأمريكية USDA بالتخلص من الفواكه والخضروات الطرية التي يظهر عليها العفن، لأن العفن قد يتغلغل داخل الأجزاء اللينة من الثمرة ولا يكون ظاهرًا على سطحها فقط.

المصدر.. USDA.