جيرانها استدرجوها للسرقة.. كشف لغز العثور على جـ ثة مسنة داخل جوال بترعة المرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز واقعة العثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال، ملقى بمياه ترعة المرة بناحية قرية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، في جريمة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا، وتدعى «سعدية. أ»، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار إصابات واعتداء عليها، وسط اشتباه في تعرضها للذبـ ح قبل وضع جثمانها داخل الجوال والتخلص منه بإلقائه في مياه الترعة.

وعلى مدار الساعات الماضية، كثفت الأجهزة الأمنية بمركز المنشأة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وفحص علاقات المجني عليها وخلافاتها والمترددين عليها، حتى توصلت التحريات الأولية إلى أن السرقة كانت الدافع.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن 3 أشخاص من جيران المجني عليها، وهم «أبو القاسم ع»، 43 عامًا، عاطل، وزوجته، 38 عامًا، ونجله، 20 عامًا، يُشتبه بهم، وبضبطهم وتضييق الخناق عليهم اعترفوا تفصيليًا باستدراجهم الفقيدة إلى مكان الواقعة والتعدي عليها والاستيلاء على متعلقاتها، قبل الاعتداء عليها وذبحها ووضع جثمانها داخل جوال والتخلص منه بإلقائه في الترعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال فحص الأدلة والتحريات وكشف جميع تفاصيل الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.