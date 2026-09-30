مصرع طفلة غرقًا داخل ترعة الكسرة في سوهاج

خيم الحزن على أهالي نجع عزبة القرعان، التابع لمجلس قروي العوامر بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، عقب مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، غرقًا داخل مياه ترعة الكسرة، في واقعة مؤلمة هزت المنطقة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بغرق طفلة داخل مياه ترعة الكسرة بناحية نجع عزبة القرعان، التابعة لمجلس قروي العوامر بدائرة مركز جرجا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما سارع الأهالي إلى البحث عن الطفلة داخل مياه الترعة، في محاولة لإنقاذها وانتشالها، حتى تمكنوا من استخراج جثمانها من المياه.

وبالفحص، تبين أن الطفلة تدعى «لـ. أ»، وتبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تم التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وأهالي المنطقة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.