«صدقة جارية لأهل القرية».. أهالي «الديابات» يجمعون قرابة مليوني جنيه لشراء سيارة تكريم موتى بالمجان في سوهاج

في مشهد يجسد معاني التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، أطلق أهالي قرية الديابات التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مبادرة مجتمعية لجمع التبرعات لشراء سيارة مخصصة لتكريم الموتى ونقلهم، على أن تكون الخدمة مجانية تمامًا لأهالي القرية والقرى المجاورة، لتقديم العون للأسر في أصعب اللحظات.

ودشن المبادرة الشاب محمد خالد محمد خلف، ابن قرية الديابات، حيث طرح الفكرة بين أبناء قريته، لتلقى استجابة واسعة وتفاعلًا كبيرًا، لم يقتصر على أهالي الديابات فقط، بل امتد إلى عدد كبير من أبناء محافظة سوهاج، الذين حرصوا على المشاركة في المبادرة والمساهمة في تحقيق هدفها.

تبرعات أبناء سوهاج تتجاوز حدود القرية

وبحسب القائمين على المبادرة، فقد شهدت التبرعات إقبالًا متزايدًا منذ انطلاقها، حتى اقترب إجمالي المبلغ الذي جرى جمعه حتى الآن من مليوني جنيه، في صورة تعكس حجم المشاركة المجتمعية والحرص على إنجاز المهمة في أسرع وقت.

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف الأساسي منها هو توفير سيارة لتكريم الموتى تكون متاحة بالمجان، دون تحميل أسر المتوفين أعباء مالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الأسر، مؤكدين أن الخدمة لن تقتصر على أهالي قرية الديابات، وإنما تمتد كذلك إلى القرى المجاورة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة.

ولاقت المبادرة إشادة وتفاعلًا واسعًا بين أبناء سوهاج، الذين رأوا فيها نموذجًا للتكاتف الشعبي والعمل الخيري، خاصة أن المشاركة لم تتوقف عند أبناء القرية، وإنما ساهم فيها مواطنون من مناطق مختلفة داخل المحافظة.

وتواصل المبادرة استقبال مساهمات الأهالي الراغبين في المشاركة، وسط آمال باكتمال المبلغ المطلوب لشراء السيارة وبدء تشغيلها لخدمة الأهالي، لتظل الفكرة مشروعًا مجتمعيًا يحمل رسالة إنسانية، ويؤكد أن الخير لا يرتبط بمكان أو عائلة، وإنما يجتمع عليه الجميع عندما يكون الهدف خدمة الناس.