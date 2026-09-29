رحلت قبل أن تذهب لمدرستها.. الموت يخطف «بتول» فجأة في سوهاج

خيم الحزن على قرية مشطا بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، بعد وفاة الطفلة بتول طارق الناظر، التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ، قبل أن تتوجه إلى مدرستها، في واقعة أثارت حالة من الحزن والأسى بين أسرتها وأهالي القرية.

ماذا حدث؟

وتحولت فرحة الاستعداد ليوم دراسي جديد إلى صدمة قاسية على أسرة الطفلة، بعدما غادرت «بتول» الحياة بصورة مفاجئة، لتترك خلفها حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأصدقائها وكل من عرفها، وسط مشاعر من الصدمة لفقدان طفلة في عمر الزهور.

وقد نعى الأهالي الطفلة الصغيرة، مؤكدين حزنهم الشديد على رحيلها المفاجئ، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

ووصف الأهالي «بتول» بأنها كانت طفلة محبوبة وخفيفة الظل، وأن رحيلها المفاجئ ترك أثراً مؤلماً في نفوس كل من عرفها، خاصة أن وفاتها جاءت بصورة مفاجئة وقبل أن تبدأ يومها الدراسي المعتاد.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية مشطا، الذين عبروا عن تعاطفهم مع أسرة الطفلة، فيما تحولت صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي إلى مساحة لنعي الصغيرة وتقديم كلمات المواساة لأسرتها في مصابهم الأليم.