315 مخالفة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين بحي شرق سوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية.

ورفع كافة صور الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة برئاسة محمد القرم، رئيس حي شرق سوهاج، وبالتعاون مع شرطة المرافق برئاسة العقيد فتحي رزق، واستهدفت عددًا من المناطق والشوارع بنطاق الحي، من بينها منطقة سوق الزهراء، وشارع الشهيد محمد ضياء الدين، ومنطقة خلف الإدارة الزراعية، وخلف مستشفى المعلمين، وشارع 15، بالإضافة إلى شارعي ترعة باجا الشرقي والغربي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 315 مضبوطة ومخالفة مرافق متنوعة، تضمنت عربات كارو، واستاندات حديدية، وكنبات خشبية، وكراسي بلاستيكية، إلى جانب عدد من الإشغالات التي تم وضعها بالطريق العام، بما كان يتسبب في إعاقة حركة المواطنين والمارة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة من رفع إشغالات أخرى تمثلت في أحجار وكتل خرسانية وإطارات سيارات، والتي استُخدمت في شغل أجزاء من الطريق والأرصفة، بما يؤثر على حركة السير ويحد من استفادة المواطنين من المساحات المخصصة لهم.

وشملت الحملة كذلك تنفيذ أعمال نظافة مكبرة بالمناطق المستهدفة، حيث جرى رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، والعمل على رفع كفاءة الشوارع والمظهر الحضاري لها.

وأكد محمد القرم، رئيس حي شرق سوهاج، استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق، للتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة، ودعمًا لجهود تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بنطاق الحي.