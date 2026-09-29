من العاصمة الجديدة إلى دودوما.. مصر تنقل خبراتها إلى تنزانيا

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، وفدًا حكوميًا من وكالة المباني (TBA) التابعة لوزارة الأشغال في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية ، نحو تعميق التعاون وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع الاصدقاء في القارة الأفريقية.

كان على رأس مستقبلي الوفد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث رحب بالوفد التنزاني، مؤكدًا حرص الشركة على إتاحة ما اكتسبته من خبرات ومعارف وتجارب عملية في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية في تنزانيا.

التخطيط العمراني

وعلى مدار أسبوع كامل، نظمت الشركة ورشة عمل متخصصة تناولت عددًا من المجالات الرئيسية، شملت التخطيط العمراني، وإدارة وتشغيل المرافق، والكهرباء والطاقة، والتبريد والتكييف، والطرق، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وأمن المعلومات، إلى جانب التعاون الدولي وإدارة وتشغيل المشروعات والمدن الحديثة.

كما تضمنت فعاليات الورشة استعراض التجربة العملية للعاصمة الجديدة، وما تم إنجازه في منظومات البنية التحتية والمرافق والتكنولوجيا، وآليات الإدارة والتشغيل من خلال زيارات ميدانية لأهم المشروعات ومحطات الكهرباء ومراكز التحكم والسيطرة وغيرها بغرض استكمال نقل المعرفة والتطبيق العملي.

وأكد المهندس خالد عباس، أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار حرص الشركة على مشاركة خبراتها وتجاربها مع الاصدقاء في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن تجربة العاصمة الجديدة تمثل تجربة متكاملة لا تقتصر على إنشاء مدينة حديثة، وإنما تمتد إلى إدارة البنية التحتية والمرافق والتحول الرقمي والتشغيل وإدارة المشروعات.

وأضاف أن الشركة تنظر إلى التعاون مع الجانب التنزاني باعتباره نموذجًا ملهماً للتعاون الأفريقي وتبادل الخبرات، مؤكدًا استعداد الشركة لتقديم خبراتها ودعم جهود الجانب التنزاني في تطوير وإدارة العاصمة دودوما، وبحث آفاق أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور كيماتا ماليكيلا، رئيس الوفد التنزاني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وما قدمته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من معلومات وخبرات متخصصة على مدار ورشة العمل، مشيدًا بما شاهده الوفد من تجربة العاصمة الجديدة وما حققته في مجالات التخطيط والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والإدارة، والتشغيل.

وأكد ماليكيلا أن الزيارة أتاحت للوفد التنزاني فرصة مهمة للتعرف بصورة مباشرة على التجربة المصرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، معربًا عن تطلع الجانب التنزاني إلى الاستفادة من تلك التجربة من خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة تضع إطارًا مستدامًا لتبادل الخبرات والتدريب ونقل المعرفة وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية في تنزانيا.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نحو توسيع نطاق التعاون الدولي ونقل الخبرات المصرية في مجال تطوير وإدارة وتشغيل المدن الحديثة، حيث سبق للشركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم شملت جمهورية زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، كوريا الجنوبية، الصين.