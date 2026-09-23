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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفد من جامعة "نانجينغ الصينية" يزور العاصمة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

نظم جهاز العاصمة الجديدة، زيارة لوفد من جامعة نانجينغ الصينية (NJU) المتخصص في مجال التخطيط العمراني والإقليمي، وذلك بحضور الدكتورة المهندسة مروة حسين، رئيس الجهاز، في إطار التعرف على التجربة العمرانية المصرية الحديثة، وما تشهده العاصمة الجديدة من مشروعات تنموية وعمرانية متكاملة.

وخلال الزيارة، اصطحبت رئيس جهاز العاصمة الجديدة الوفد لتفقد عددٍ من أبرز المعالم والمشروعات بالعاصمة، حيث زار الوفد الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، ومنطقة الفيلات والقصور، للتعرف على ما تم تنفيذه من مشروعات سكنية، وما تتميز به من تنوع في التصميمات ومستويات التنسيق العمراني.

كما شملت الجولة منطقة الأعمال المركزية (CBD)، حيث تفقد الوفد البرج الأيقوني، إلى جانب النهر الأخضر وما يضمه من مساحات خضراء ومناطق مفتوحة، بما يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مدن مستدامة وذكية، وتوفير بيئة عمرانية متطورة تتمتع بمستويات مرتفعة من جودة الحياة.

وأعرب وفد جامعة نانجينغ الصينية عن سعادته بزيارة العاصمة الجديدة، مشيدًا بما شاهده من حجم المشروعات والتنمية العمرانية المتكاملة التي تشهدها مصر، وما تعكسه العاصمة الجديدة من تطور في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية، معربين عن بالغ امتنانهم لحفاوة الاستقبال، وسعادتهم بالتعرف عن قرب على التجربة العمرانية المصرية وما تم إنجازه من مشروعات بالعاصمة الجديدة.

العاصمة الجديدة التخطيط العمراني التنمية العمرانية مدن مستدامة

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