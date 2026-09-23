الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ، في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية بنحو 17 قرشا مقارنة بأسعار بداية التعاملات، ليسجل هبوطا جديداً اليوم تحت مستوى 52 جنيه في عدد من البنوك الحكومية، ورغم هذا التراجع، ما زال الدولار مستقرا فوق مستوى 51.30 جنيه للشراء في أغلب البنوك، مع وجود حالة من التباين والتفاوت بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع، حيث يختلف السعر من بنك خاص لآخر بفارق قد يصل إلى 30 قرشا.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 23 سبتمبر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.59 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع وهو الأعلى اليوم.

كما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 51.58 جنيه للشراء و 51.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 51.44 جنيه للشراء و 51.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.43 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.40 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 51.40 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.40 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 51.40 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.40 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.40 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 51.38 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 51.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 51.30 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.30 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع وهو الأقل اليوم

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.30 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع.