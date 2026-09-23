خبير: مغادرة الوفد الإيراني أثناء كلمة ترامب رسالة سياسية واضحة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مغادرة الوفد الإيراني بالأمس عند حديث الرئيس الأمريكي كان بمثابة رسالة سياسية واضحة، متابعا: بالأمس الوفد الإيراني أكد رفض الضغوط الأمريكية وأن ترامب لن يكسر الإرادة الإيرانية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه لأول مرة يكون هناك تواصل مباشر مابين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي بدون وسطاء، متابعا: الوفد الإيراني يريد اتفاق يحفظ الكرامة الإيرانية.

واسترسل: يمكن رفع بعض الأرصدة المجمدة الإيرانية والحصار البحري كخطوات تظهر حسن النية من الجانب الأمريكي.

وأكمل: الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق إي هدف على أرض الواقع، بالرغم التفوق العسكري الواضح والكبير بينها وبين إيران.