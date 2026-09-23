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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تعكس رؤية مصر لتحقيق السلام بالمنطقة

المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بشأن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عكست رؤية مصرية واضحة للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، وجاءت لتؤكد أن إنهاء الأزمة الراهنة لا يمكن أن يقتصر على التهدئة المؤقتة، وإنما يتطلب تحركًا سياسيًا متكاملًا يعالج جذور الصراع ويفتح الطريق أمام تسوية عادلة ومستدامة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الكلمة حملت رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي مفادها أن استمرار الأوضاع الحالية لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسع استيطاني واستيلاء على الأراضي وتصاعد أعمال العنف، فضلًا عن المساعي الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية، مؤكدًا أن حماية حل الدولتين تستوجب التعامل الجاد مع تلك الممارسات التي تهدد فرص التسوية السياسية.

وتابع: تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 بصورة متزامنة يعكس أهمية وجود مسار واضح ومتكامل لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن مصر وجهت كذلك رسالة حاسمة بشأن رفض أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، باعتبار أن الحفاظ على الأرض والشعب والهوية الفلسطينية يمثل أساسًا لا غنى عنه لأي تسوية مستقبلية، موضحًا أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بالتوازي مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من أداء مسؤولياتها يمثلان عنصرًا محوريًا في ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة المؤسسات الفلسطينية واستعادة دورها في قطاع غزة، مؤكدًا أن أي مسار سياسي جاد يحتاج إلى مرجعية فلسطينية ومؤسسات قادرة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني.

رئيس مجلس الوزراء حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية الدكتور مصطفى مدبولي القضية الفلسطينية التهدئة المؤقتة

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