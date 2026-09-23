استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ..بدء التسجيل أول أكتوبر عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 2027 «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2026/ 2027، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية في المواعيد المحددة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية لجميع المدارس التابعة لها، والتأكيد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. الأوراق المطلوبة

بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي :

عدد ٤ صور شخصية (مقاس ٤×٦) ​خلفية بيضاء ​مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر أسفل الصورة ، ​مطابق تماماً لشهادة الميلاد الرقمية.

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أصل وصل المصروفات الدراسية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

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أصل وصل رسوم امتحان الشهادة الإعدادية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

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أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني ​بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

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طابع تعليمي ​فئة ١٠ جنيهات (دعم المشروعات).

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أصل شهادة الميلاد الرقمية ​بالإضافة إلى عدد (٢) صورة منها.

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عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ​مدون عليها بوضوح:رقمَا تليفون للتواصل - المهنة والعنوان بالتفصيل - اسم المدرسة الابتدائية وسنة الحصول على الشهادة الابتدائية

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في حالة وفاة الوالد: ترفق صورة بطاقة الأم مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.

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ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: ​اسم الطالبة - الرقم القومي - العنوان - رقم التليفون - وظيفة الأب.

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