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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
أسماء عبد الحفيظ

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن، خاصة أنها من الأكلات المصرية الشهية والاقتصادية التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. وتتميز العجة بأنها مناسبة للفطار أو العشاء، كما يمكن إضافة الخضروات والتوابل المفضلة إليها للحصول على وجبة مشبعة بطعم مميز.

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن 

ولا تحتاج العجة إلى فرن حتى تنجح، إذ يمكن تحضيرها بالكامل في طاسة غير لاصقة على نار هادئة، مع تغطيتها جيدًا حتى تنضج من الداخل دون أن يحترق قاعها، للشيف فاطمة عثمان.

مكونات العجة في الطاسة

  • 4 بيضات
  • بصلة متوسطة مفرومة ناعم
  • نصف كوب بقدونس مفروم
  • نصف حبة فلفل أخضر مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • نصف كوب لبن
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • رشة كمون
  • رشة بابريكا حسب الرغبة

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

  • في البداية، اخفقي البيض جيدًا في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه اللبن والدقيق وقلبي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس دون تكتلات.
  • أضيفي بعد ذلك البصل المفروم والبقدونس والفلفل الأخضر، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، وقلبي جميع المكونات جيدًا حتى تتوزع الخضروات داخل خليط البيض.
  • ضعي طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزيت واتركيه حتى يسخن قليلًا.
  • اسكبي خليط العجة في الطاسة ووزعيه بالتساوي، ثم خففي النار إلى درجة هادئة وغطي الطاسة بغطاء محكم.
  • اتركي العجة على النار لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق تقريبًا، حتى تتماسك من الأطراف وينضج الجزء السفلي منها.
  • بعد ذلك، اقلبي العجة بحذر باستخدام طبق مسطح، ثم أعيديها إلى الطاسة واتركيها لمدة 3 إلى 5 دقائق أخرى حتى تنضج تمامًا وتحصل على لون ذهبي من الجانبين.
  • ارفعي العجة من على النار، قطعيها إلى مثلثات وقدميها ساخنة مع الخبز والسلطة أو الجبن حسب الرغبة.

سر نجاح العجة في الطاسة

 طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

من أهم أسرار نجاح العجة استخدام نار هادئة بعد وضع الخليط في الطاسة، لأن النار المرتفعة قد تجعل القاع يتحمر بسرعة قبل أن ينضج البيض من الداخل.

 طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

كما يساعد تغطية الطاسة على وصول الحرارة إلى الجزء العلوي من العجة، وبالتالي نضجها بشكل أفضل دون الحاجة إلى إدخالها الفرن.

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وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
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