البنك الدولي: بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية تدعم توجيه الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا

أكدت نبيلة عساف، مديرة العمليات في البنك الدولي، أن المسح الصحي للأسرة المصرية تمثل استثمارًا وطنيًا مهمًا في بناء قاعدة بيانات واضحة حول أوضاع الأطفال والأسر، بما يساعد على تحسين عملية صنع السياسات وتحديد الفجوات في تنفيذ البرامج وتوجيه الموارد والخدمات إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

الاستثمار في الطفل

وقالت إن البيانات التي يوفرها المسح تتيح متابعة التطورات بمرور الوقت، مشيرة إلى أن الاستثمار في الطفل، من خلال توفير التغذية السليمة والرعاية الصحية والتعليم المناسب، ينعكس على قدرته مستقبلًا على المشاركة بصورة كاملة في سوق العمل والمجتمع.

التحولات الديموغرافية

وأضافت أن حجم البيانات المتاحة يساعد كذلك على الاستعداد للتحولات الديموغرافية والجغرافية مسبقًا، وبناء نظم صحية واجتماعية أكثر قوة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة.

وأوضحت أن نتائج المسح ستفيد في تطوير البرامج المتعلقة بالصحة والتربية، بما في ذلك برنامج التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أهمية المؤشرات الخاصة بصحة الأم والطفل، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتنمية، في متابعة نتائج استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولا سيما فيما يتعلق ببناء رأس المال البشري.

وأكدت أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والأهلية والدولية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، باعتباره أداة لدعم التخطيط وصياغة السياسات المبنية على البيانات.