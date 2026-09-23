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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ الربع الأول من مشروعات الخطة الاستثمارية 2026/2027

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة معدلات تنفيذ الربع الأول من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وموقف الأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع عجلة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة.

واطَّلع المحافظ على النسب الفعلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والحماية المدنية، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق ومديرية الإسكان.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة منذ بدء الأعمال وحتى الانتهاء منها مع الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإعداد تقارير فنية أسبوعية إلى جانب المرور الميداني الدوري .

وخلال اللقاء وجه المحافظ بمراعاة التوسع في زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير من خلال استغلال أي مساحات أو قطع أراضٍ غير مستغلة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفسات بيئية للمواطنين .

جاء اللقاء بحضور محمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وسكرتيري الأحياء والمراكز والمدن، ومديري التخطيط بالأحياء والمراكز والمدن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رصف الطرق محطات الكهرباء

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