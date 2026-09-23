تعليق جميع الرحلات الجوية .. قوات التيجراي تسيطر على مطار دولي بإثيوبيا

أعلنت السلطات الأثيوبية تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مطار لولا أبا نيجا بعد سقوطه بأيدي جبهة تحرير تيجراي.

جدير بالذكر أن مطار لولا أبا نيجا يعطي من يسيطر عليه القدرة على التحكم في حركة الطائرات والإمدادات باقليم مكيلي.

وجاء تصاعد التوترات في إثيوبيا بعد أيام من تحالف من 7 جماعات مسلحة لإسقاط حكومة آبي أحمد.

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية إلغاء رحلاتها إلى مكيلي وأكسوم وشيري “ إقليم تيجراي ” اليوم وذلك بعد أن سيطرت قوات تيجراي على مطار علولا أبا نيغا الدولي في مكيلي.

وكانت المطارات تُدار سابقًا، من قبل الجيش الاتحادي الإثيوبي.

ومنذ قليل ؛ ذكرت تقارير أثيوبية أن جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا نجحت في السيطرة على مطار عاصمة الإقليم بعد أيام من تشكيل تحالف مسلح لإسقاط حكومة آبي أحمد.

كانت 7 جماعات إثيوبية مسلحة أعلنت تشكيل تحالف جديد يضم قوى تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، في خطوة تستهدف توحيد جهودها في مواجهة الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد.

وقالت الجماعات إنها تسعى من خلال التحالف إلى الإطاحة بالحكومة وتشكيل حكومة انتقالية شاملة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من إثيوبيا مواجهات مسلحة وتوترات سياسية وأمنية متزايدة.