«العربية هتتقلب».. مواطن يوثق حمولة زائدة على طريق الفيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد مشهدًا أثار حالة من الاستغراب على طريق الفيوم، بعدما ظهرت إحدى سيارات النقل وهي تسير بحمولة زائدة بشكل واضح، وسط تحذيرات من خطورة المشهد على السائق والمارة.

وظهر خلال الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين، تحميل السيارة بكمية كبيرة من البضائع بشكل بدا معه توازنها مهددًا، ما دفع مصور المقطع إلى التعليق على المشهد قائلًا: «العربية هتتقلب».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استيائهم من تحميل سيارات النقل بصورة قد تعرض حياة السائقين والمواطنين للخطر، مطالبين بضرورة الالتزام بقواعد المرور والحمولات المقررة.