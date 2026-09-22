أطفال فى الصندوق الخلفى.. القبض على قائد سيارة نقل في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسماح لعدد من الطلاب بالجلوس أعلى الصندوق الخلفى للسيارة حال سيره بأحد الطرق بالشرقية معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق " يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 17 سبتمبر على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأضاف بقيام الطلاب بإستقلال الصندوق الخلفى للسيارة لتوصيلهم دون مقابل مادى أو سابقة معرفته لهم وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية .