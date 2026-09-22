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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
رنا عصمت

شاركت ابنة الفنانة روجينا، صورها مع متابعيها على إنستجرام عبر خاصية الاستوري، واتسمت أحدث إطلالاتها بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وقد نشرت ابنة روجينا صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة ابنة روجينا..

وظهرت ابنة روجينا بإطلالة ملفتة ومميزة خطفت بها الانظار ارتدت فيها فستانا باللون الاسود.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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ابنة روجينا تخطف الانظار بجمالها وإناقتها ابنة روجينا إطلالة ابنة روجينا ابنة الفنانة روجينا

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ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

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بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

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