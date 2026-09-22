مهرجان الجونة السينمائي يستضيف العرض الأول لأفلام صندوق النزوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفر يقيا

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي العرض الأول لأفلام صندوق النزوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس صندوق أفلام النزوح لدعم وتمويل أعمال صناع الأفلام النازحين، أو صناع الأفلام الذين يمتلكون سجلًا حافلًا في تقديم قصص واقعية وأصيلة عن تجارب النازحين. كانت كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أطلقت البرنامج التجريبي لتمويل الأفلام القصيرة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لعام .2025

ويضم البرنامج التالي





حلفاء في المنفى

ALLIES IN EXILE

حسن قطان، فادي الحلبي | وثائقي | المملكة المتحدة، سوريا | 2026 |العربية | 40 د

اعتمادًا على أرشيف مصور استثنائي يوثق سنواتهما معًا، يرصد صانعا أفلام سوريان مرارة انتظار اللجوء السياسي. يقدم الفيلم قصة رقيقة ومؤثرة عن الصداقة والنزوح تسلط الضوء على المعنى الحقيقي لمواصلة سرد القصص رغم كل الصعاب. عُرض هذا الوثائقي القصير والشديد الحميمية لأول مرة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ضمن حزمة أفلام قوية تناولت قضية النزوح.



مناوبة

ROTATION

مار يانا إير جورباخ | روائي | تركيا، أوكرانيا، السويد | 2026 | الأوكرانية| 13 د

يُعد فيلم "مناوبة" تجربة تنويم استشفائية طقسية تخوضها امرأة أوكرانية شابة تحولت حياتها من المدنية إلى العسكرية، وتحتاج إلى الدعم للتأقلم مع واقع النزوح الذي تعيشه الآن.

شعور بالماء

SENSE OF WATER

محمـد رسولوف | روائي | إيران، ألمانيا | 2026 | الفارسية، الألمانية،الإنجليزية | 39 د

في برودة المنفى، يواجه كاتب إيراني لغة أجنبية، لغة يتوجب عليه من خلالها أن يعيد اكتشاف الحب والغضب والسعادة والأسى لكي يستطيع أن يكتب مجددا.

جيم أفغاني جدًا

SUPER AFGHAN GYM

شهربانو سادات | روائي | ألمانيا | الدر ية | 14 د

في صالة ألعاب بوسط المدينة في كابول، تجتمع مجموعة من ربات المنزل لمدة ساعة واحدة في اليوم مخصصة للنساء. يمارسن التمارين في ساعة الغداء خلف الأبواب المغلقة، ويتحدثن عن طبيعة الأجساد وحياتهن اليومية.