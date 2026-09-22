كنت ولسه أعز صاحب.. فيدرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم الرابعة

أحيت الفنانة فيدرا ، الذكرى الرابعة لرحيل الفنان هشام سليم، الذي جمعتهما علاقة صداقة قوية امتدت لسنوات، مؤكدة أن ذكراه لا تزال حاضرة معها، وأنه كان من أقرب أصدقائها.

ونشرت فيدرا ، مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل هشام سليم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعادت من خلالها ذكريات صداقتهما، ووجهت إليه رسالة مؤثرة عبرت فيها عن افتقادها له، وعن طبيعة العلاقة التي جمعتهما.

وقالت فيدرا ، في رسالتها: "تحية لصداقة عظيمة.. النهاردة الصبح عدى أربع سنين على رحيلك يا هشام، إنت كنت ولسه أعز صاحب ليا، كنت بأقدر أعتمد عليك، كنت بتقولي الحقيقة، حقيقتك إنت، من غير تجميل ولا مجاملات وأنا كنت كده معاك".

وأضافت: "و طبعًا كنا بنتخانق خناقات تليق بمعارك القرون الوسطى، نطلع السيوف والخناجر، تخلص الخناقه، نحطهم على جنب، و نقعد نشرب قهوة، ولا كأن حاجة حصلت".

وختمت الفنانة فيدرا في رسالتها عن الراحل هشام سليم: "فكرة إننا نخسر بعض ما كانتش واردة أصلًا، شكرًا يا هشام إنك كنت صاحبي وإنك كنت حقيقي، يا رب تكون مبسوط وسعيد في مكانك دلوقتي، رحمة الله عليك يا هشام، يا ابن صالح سليم، واحشنا كلنا جدًا".

جدير بالذكر أن هشام سليم من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي حققت حضورًا لافتًا، قبل أن يرحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، حيث مكث في أيامه الأخيرة بداخل أحد المستشفيات الخاصة حتى وفاته.