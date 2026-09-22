هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بقوة متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا وسط توقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع جديد في أسعار الفائدة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بأكثر من 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

سعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 22-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4316 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5383 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6280 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7177 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واقترب سعر الجنيه إلى مستوى الـ 50 ألفا مجددا، ووصل إلى 50.280 جنيه.