بها زئبق.. الإفراط فى تناول السمك يتسبب في كوارث صحية

تعد الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية، بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لكن أشار موقع " health line " أن الإفراط في تناول هذه الأنواع من السمك يتسبب في كوارث صحية ..



أنواع من السمك احذر تناولها بكثرة..

1- سمك الثعابين :

تحتوي الثعابين على الكثير من الدهون، وذلك بسبب امتصاص النفايات الصناعية والزراعية في الماء، وتحتوي الأنواع الأمريكية على أعلى مستوى من المواد المسممة، من المعروف أيضًا أن الثعابين الأوروبية ملوثة بكميات كبيرة من الزئبق.

2-سمك التونة والسردين:

لأنها تحتوى على الكثير من الزئبق، خاصة التونة الزعانف، وذلك لأن جميع الأسماك تأتي من المزارع حيث يتم تغذيتها بالمضادات الحيوية والهرمونات التي يصبح لها ضرر بالغ على الجسم عند الإفراط في أكلها.



3- سمك الماكريل :

يحتوي سمك الماكريل على الزئبق، ولا يمكن للجسم أن يتخلص منها، مما يتسبب في تراكمها، مما يسبب أمراض مختلفة.



4- سمك المكرونة :

للأسف يعد سمك المكرونة هو الأخطر فهو من الأسماك الرائدة في تلوث الزئبق، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناوله.