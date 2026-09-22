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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت 10 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
شيماء مجدي

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى نحو 10 جنيهات، مقارنة بنحو 20 جنيهًا خلال الفترة السابقة، وسط تفاوت واضح في الأسعار بين الأصناف والكميات المطروحة للبيع، بحسب الجودة ومواصفات الثمار.

وفي الوقت الذي يمثل فيه انخفاض الأسعار فرصة للمستهلك لشراء احتياجاته بأسعار أقل، حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من الانجذاب إلى الأسعار المنخفضة للغاية دون التأكد أولًا من جودة الطماطم وحالتها، خاصة مع وجود فروق كبيرة بين أسعار الأنواع المختلفة في الأسواق.

نقيب الفلاحين يحذر من الطماطم الرخيصة

وأوضح أبو صدام، في تصريحات له، أن وصول سعر كيلو الطماطم إلى نحو 10 جنيهات في بعض الأسواق لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في جميع الكميات المعروضة، إلا أن السعر المنخفض بصورة كبيرة يستدعي من المستهلك فحص الثمار جيدًا قبل إتمام عملية الشراء.

وأشار إلى أن بعض الأنواع منخفضة السعر قد تكون أقل جودة، أو قد تكون تعرضت للإصابة بما يعرف بـ«السوس»، وهو ما يجعل فحص الثمار خطوة مهمة قبل شرائها، وعدم الاعتماد على السعر وحده في تحديد جودة المنتج.

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وأكد نقيب الفلاحين أن أسعار الطماطم تختلف بصورة طبيعية من سوق إلى آخر، وكذلك من صنف إلى آخر، نتيجة اختلاف الجودة ومناطق الإنتاج وتوقيت طرح المحصول في الأسواق، لافتًا إلى أن أفضل الأنواع المعروضة قد يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 30 جنيهًا.

لماذا يصل فارق أسعار الطماطم إلى 20 جنيهًا؟

ولفت أبو صدام إلى أن الفارق الكبير بين سعر الطماطم التي تباع بنحو 10 جنيهات للكيلو، والأنواع التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا، يرتبط بصورة أساسية باختلاف جودة الثمار ومواصفاتها وحالتها عند التداول.

وأضاف أن المستهلك قد يجد أكثر من مستوى سعري للطماطم داخل السوق الواحد، وهو أمر لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، طالما أن الفروق تعكس اختلاف الجودة وحالة المنتج.

وشدد على ضرورة أن يختار المواطن الطماطم وفقًا لاحتياجاته وإمكانياته، مع التأكد من سلامة الثمار قبل شرائها، خاصة عندما يكون السعر أقل بصورة واضحة من متوسط الأسعار المتداولة.

«الطماطم المسوسة».. تحذير من الشراء لمجرد انخفاض السعر

وحذر نقيب الفلاحين من بعض الكميات التي قد يتم طرحها بأسعار منخفضة للغاية، موضحًا أن انخفاض السعر قد يكون مرتبطًا في بعض الحالات بانخفاض جودة المنتج أو إصابته بـ«السوس».

وأكد أن المستهلك يستطيع الحد من احتمالية شراء ثمار غير جيدة من خلال فحص الطماطم واحدة تلو الأخرى، والانتباه إلى أي علامات واضحة تشير إلى التلف أو الإصابة، بدلًا من الاعتماد على السعر باعتباره المؤشر الوحيد لجودة المنتج.

وأوضح أن وجود تفاوت في أسعار الطماطم أمر معتاد نتيجة اختلاف الأصناف والجودة ومراحل التداول، إلا أن الفارق الكبير للغاية عن الأسعار المعتادة يستوجب مزيدًا من التدقيق قبل الشراء.

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تحذير لأصحاب المطاعم من استخدام الطماطم المصابة

ووجه أبو صدام تحذيرًا أيضًا إلى أصحاب المطاعم والمنشآت التي تستخدم الطماطم في إعداد السلطات والوجبات، مطالبًا بضرورة التأكد من جودة الخضروات المستخدمة في تجهيز الطعام وعدم الاعتماد على الكميات الرخيصة دون فحصها.

وأوضح، وفقًا لتصريحاته، أن الطماطم التي تعرضت للإصابة بـ«السوس» لا تعني بالضرورة حدوث ضرر صحي بمجرد تناولها، لكنه اعتبر طرحها للمستهلك باعتبارها منتجًا سليمًا دون توضيح حالتها نوعًا من الغش.

وقال أبو صدام: «الطماطم المسوسة مش مضرة بالصحة بس فيها غش».

مطالب بتشديد الرقابة على أسواق الخضروات

وشدد نقيب الفلاحين على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الخضروات، لضمان عدم طرح منتجات منخفضة الجودة للمواطنين باعتبارها منتجات سليمة، مؤكدًا أن حماية المستهلك لا تقتصر على متابعة الأسعار فقط، وإنما تشمل أيضًا جودة المنتجات الزراعية المعروضة للبيع.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة مستمرة لحالة المنتجات الزراعية خلال مراحل التداول، بما يضمن وصول المنتجات المناسبة إلى المستهلك، والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المواطنين بشأن جودة السلع المعروضة.

قبل ما تشتري الطماطم.. افحصها جيدًا

ودعا أبو صدام المواطنين إلى عدم الانسياق وراء السعر المنخفض فقط عند شراء الطماطم، مؤكدًا أهمية فحص الثمار جيدًا والتأكد من سلامتها قبل وضعها في سلة المشتريات.

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وأوضح أن انخفاض السعر قد يكون فرصة مناسبة للمستهلك، إذا كان ناتجًا عن اختلاف طبيعي في الصنف أو زيادة المعروض، لكن عندما يكون السعر منخفضًا بصورة كبيرة مقارنة بالمستويات المعتادة، فمن الأفضل التأكد من جودة الثمار وحالتها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التفاوت الملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق، حيث تتحدد قيمة الكيلو وفقًا للصنف والجودة وحالة الثمار ومصدرها، وهو ما يجعل المقارنة بين الأسعار مرتبطة بالضرورة بمواصفات المنتج نفسه، وليس بالسعر وحده.

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