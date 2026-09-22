قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة
حسيت أن الباب مقفول.. محمد بسام: لا أعرف معايير اختيار حراس مرمى المنتخب
أسوشيتد برس: بريطانيا توافق على دعم السعودية عسكرياً في مواجهة الحوثيين
نزلت 10 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق
هل الصلاة جماعة وراء رجل عاجز على كرسي صحيحة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل
عمرها 91 وحطمت 29 رقما قياسيا.. سباحة يابانية تتحدى العمر تحت الماء
بـ 30 ألف جنيه.. كلية القرآن بالأزهر تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج المتميز
منظمة الهجرة: نزوح 130 ألف شخص مع تصاعد العنف في اليمن
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026
ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة متكاملة لتطوير الأندية والمنشآت ودعم الاستثمار

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

استعرض اللواء أ . ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية ، خلال لقائه عددًا من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ومديري المكاتب الصحفية، إلى جانب عدد من رموز المجتمع المدني بالمحافظة، أبرز المشروعات والخطط التنموية الجاري تنفيذها، والمقرر البدء فيها خلال الفترة المقبلة، في عدد من الملفات الخدمية والاستثمارية والسكنية.

وتناول اللقاء رؤية المحافظة بشأن تطوير عدد من الأصول والمنشآت، وتعظيم الاستفادة منها، ورفع كفاءة المناطق السكنية والخدمية، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق التنمية والاستفادة المثلى من إمكانات المحافظة.

وفي مقدمة المشروعات التي استعرضها  محافظ الإسماعيلية،مشروع تطوير نادي المنتزه ، باعتباره أحد الأصول المهمة بالمحافظة، حيث تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يوضح الوضع الحالي للنادي والتصور المقترح لشكل النادي بعد التطوير.

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تستهدف إعادة تقديم النادي بصورة أكثر تطورًا، ليكون ناديًا اجتماعيًا وترفيهيًا متكاملًا ، يضم عددًا من المشروعات والخدمات والأنشطة المتنوعة، بما يتيح الاستفادة من إمكاناته بصورة أفضل، ويوفر خدمات اجتماعية وترفيهية تواكب احتياجات المواطنين.

ويأتي تطوير نادي المنتزه ضمن رؤية المحافظة لإعادة استغلال الأصول ورفع كفاءتها، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية لأهالي الإسماعيلية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما استعرض المحافظ خطة تطوير نادي السلام ، بما يسهم في رفع كفاءة النادي وتطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناته، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنشآت الاجتماعية والترفيهية والخدمية.

وأكد أن تطوير الأندية والمنشآت يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين، والاستفادة من الأصول بصورة تحقق أهداف التنمية وتعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أن كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والتطويرية تتم وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة ، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية في التعامل مع المشروعات.

وأوضح أن طرح المشروعات والتعاقدات يتم وفق الأطر والضوابط القانونية، ومن خلال بوابة التعاقدات الحكومية ،و سيتم طرح كافة هذه المشروعات في مناقصات علنية خلال الفترة القادمة، الأولوية ستكون لصاحب العرض الأفضل، حتى لو كان مستثمرًا جديدًا غير المستثمر الذي تم الاتفاق معه مبدئيًا.

وفي إطار جهود المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحسين الاستفادة من الأصول، استعرض المحافظ مشروع تطوير موقف السيارات بشارع شبين الكوم ،بما يسهم في تنظيم حركة السيارات وتيسير الخدمة للمواطنين والمترددين على المنطقة.

وأوضح أن مقابل استخدام الخدمة سيكون على المترددين من خارج المنطقة ،بينما يكون الدخول مجانًا للعاملين بالمؤسسات والجهات الموجودة بالمنطقة ، ومن بينها مجمع المحاكم وغيرها من المؤسسات، بما يراعي طبيعة المنطقة واحتياجات العاملين بها.

ويأتي المشروع في إطار رؤية المحافظة لتطوير منظومة الانتظار وتنظيم الحركة، إلى جانب تحقيق عائد يسهم في دعم موارد المحافظة وتوجيهها نحو خطط التطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تناول اللقاء خطة تطوير حديقة الغابة ،حيث من المقرر بدء أعمال التطوير اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل على أن يتم الانتهاء منها قبل أعياد الربيع، بما يسهم في إعادة الحديقة إلى صورتها التي تليق بأحد المتنزهات المهمة بالمحافظة، وتوفير متنفس حضاري وترفيهي للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات السكنية والخدمية، من بينها تطوير نزل الشباب، ومساكن السماكين، وتطوير ١٢  عمارة بمنطقة المستقبل، إلى جانب تطوير مساكن الكوكاكولا .

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية، وتحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ملف توفير السلع الأساسية، استعرض محافظ الإسماعيلية مشروع السوق الحضاري ، والذي يضم منافذ لبيع الخضروات واللحوم والدواجن، مع طرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٠% ٢٥% ،بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

كما كشف المحافظ عن توجه المحافظة نحو تنفيذ مشروع فندق ومدينة عمالية بمنطقة أبو خليفة ، في إطار جهود دعم البيئة الاستثمارية وتوفير الخدمات اللازمة للعاملين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وعقب استعراض خطة الاستثمار والتطوير والمشروعات الجاري تنفيذها والمقرر البدء فيها، شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ومديري المكاتب الصحفية، تناول عددًا من القضايا والملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين وهموم الشارع الإسماعيلي.

وشهد الحوار نقاشًا مباشرًا وتبادلًا للرؤى، إلى جانب طرح عدد من الملاحظات والمقترحات، بمشاركة عدد من رموز المجتمع المدني بالمحافظة.

وأشاد حسب الله بدور الإعلام الإسماعيلاوي في الالتزام بمعايير النشر المهني والمسؤول، مؤكدًا أهمية تناول القضايا بموضوعية واعتدال، بما يدعم المصلحة العامة.

وتواصل محافظة الإسماعيلية جهودها لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المحلية، والاستفادة المثلى من أصول المحافظة وإمكاناتها، بما يخدم أبناء الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

الزمالك

الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات

ترشيحاتنا

اسعار الدواجن

الكيلو يبدأ من 77 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر2026

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الإسكان

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

بالصور

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد