محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة متكاملة لتطوير الأندية والمنشآت ودعم الاستثمار

استعرض اللواء أ . ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية ، خلال لقائه عددًا من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ومديري المكاتب الصحفية، إلى جانب عدد من رموز المجتمع المدني بالمحافظة، أبرز المشروعات والخطط التنموية الجاري تنفيذها، والمقرر البدء فيها خلال الفترة المقبلة، في عدد من الملفات الخدمية والاستثمارية والسكنية.

وتناول اللقاء رؤية المحافظة بشأن تطوير عدد من الأصول والمنشآت، وتعظيم الاستفادة منها، ورفع كفاءة المناطق السكنية والخدمية، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق التنمية والاستفادة المثلى من إمكانات المحافظة.

وفي مقدمة المشروعات التي استعرضها محافظ الإسماعيلية،مشروع تطوير نادي المنتزه ، باعتباره أحد الأصول المهمة بالمحافظة، حيث تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يوضح الوضع الحالي للنادي والتصور المقترح لشكل النادي بعد التطوير.

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تستهدف إعادة تقديم النادي بصورة أكثر تطورًا، ليكون ناديًا اجتماعيًا وترفيهيًا متكاملًا ، يضم عددًا من المشروعات والخدمات والأنشطة المتنوعة، بما يتيح الاستفادة من إمكاناته بصورة أفضل، ويوفر خدمات اجتماعية وترفيهية تواكب احتياجات المواطنين.

ويأتي تطوير نادي المنتزه ضمن رؤية المحافظة لإعادة استغلال الأصول ورفع كفاءتها، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية لأهالي الإسماعيلية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما استعرض المحافظ خطة تطوير نادي السلام ، بما يسهم في رفع كفاءة النادي وتطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناته، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنشآت الاجتماعية والترفيهية والخدمية.

وأكد أن تطوير الأندية والمنشآت يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين، والاستفادة من الأصول بصورة تحقق أهداف التنمية وتعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أن كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والتطويرية تتم وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة ، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية في التعامل مع المشروعات.

وأوضح أن طرح المشروعات والتعاقدات يتم وفق الأطر والضوابط القانونية، ومن خلال بوابة التعاقدات الحكومية ،و سيتم طرح كافة هذه المشروعات في مناقصات علنية خلال الفترة القادمة، الأولوية ستكون لصاحب العرض الأفضل، حتى لو كان مستثمرًا جديدًا غير المستثمر الذي تم الاتفاق معه مبدئيًا.

وفي إطار جهود المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحسين الاستفادة من الأصول، استعرض المحافظ مشروع تطوير موقف السيارات بشارع شبين الكوم ،بما يسهم في تنظيم حركة السيارات وتيسير الخدمة للمواطنين والمترددين على المنطقة.

وأوضح أن مقابل استخدام الخدمة سيكون على المترددين من خارج المنطقة ،بينما يكون الدخول مجانًا للعاملين بالمؤسسات والجهات الموجودة بالمنطقة ، ومن بينها مجمع المحاكم وغيرها من المؤسسات، بما يراعي طبيعة المنطقة واحتياجات العاملين بها.

ويأتي المشروع في إطار رؤية المحافظة لتطوير منظومة الانتظار وتنظيم الحركة، إلى جانب تحقيق عائد يسهم في دعم موارد المحافظة وتوجيهها نحو خطط التطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تناول اللقاء خطة تطوير حديقة الغابة ،حيث من المقرر بدء أعمال التطوير اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل على أن يتم الانتهاء منها قبل أعياد الربيع، بما يسهم في إعادة الحديقة إلى صورتها التي تليق بأحد المتنزهات المهمة بالمحافظة، وتوفير متنفس حضاري وترفيهي للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات السكنية والخدمية، من بينها تطوير نزل الشباب، ومساكن السماكين، وتطوير ١٢ عمارة بمنطقة المستقبل، إلى جانب تطوير مساكن الكوكاكولا .

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية، وتحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ملف توفير السلع الأساسية، استعرض محافظ الإسماعيلية مشروع السوق الحضاري ، والذي يضم منافذ لبيع الخضروات واللحوم والدواجن، مع طرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٠% ٢٥% ،بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

كما كشف المحافظ عن توجه المحافظة نحو تنفيذ مشروع فندق ومدينة عمالية بمنطقة أبو خليفة ، في إطار جهود دعم البيئة الاستثمارية وتوفير الخدمات اللازمة للعاملين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وعقب استعراض خطة الاستثمار والتطوير والمشروعات الجاري تنفيذها والمقرر البدء فيها، شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ومديري المكاتب الصحفية، تناول عددًا من القضايا والملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين وهموم الشارع الإسماعيلي.

وشهد الحوار نقاشًا مباشرًا وتبادلًا للرؤى، إلى جانب طرح عدد من الملاحظات والمقترحات، بمشاركة عدد من رموز المجتمع المدني بالمحافظة.

وأشاد حسب الله بدور الإعلام الإسماعيلاوي في الالتزام بمعايير النشر المهني والمسؤول، مؤكدًا أهمية تناول القضايا بموضوعية واعتدال، بما يدعم المصلحة العامة.

وتواصل محافظة الإسماعيلية جهودها لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المحلية، والاستفادة المثلى من أصول المحافظة وإمكاناتها، بما يخدم أبناء الإسماعيلية.