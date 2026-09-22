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وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم

وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
عبد الفتاح تركي

وظائف الإسعاف .. تزايد اهتمام المهندسين بفرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الإسعاف المصرية، بعد فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الهندسية بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية في مقر الهيئة الرئيسي، وذلك بنظام التعاقد لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تأتي وظائف هيئة الإسعاف 2026 الجديدة في إطار دعم الأعمال والمشروعات الهندسية، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات التابعة للهيئة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يفتح المجال أمام الراغبين في التقديم من خريجي التخصصات الهندسية المحددة في الإعلان.

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ما تخصصات وظائف هيئة الإسعاف 2026 المطلوبة؟

حددت هيئة الإسعاف المصرية 6 تخصصات هندسية يمكن للراغبين في التقديم التقدم عليها، وتشمل هندسة الأجهزة الطبية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وهندسة الاتصالات والحسابات، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية.

وتشمل فرص وظائف هيئة الإسعاف 2026 بذلك مجموعة من التخصصات الهندسية المرتبطة بطبيعة الأعمال والمشروعات التي تحتاج الهيئة إلى متابعتها، سواء فيما يتعلق بالمنشآت أو المعدات أو التجهيزات التابعة لها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي التخصصات المطلوبة على النحو الآتي:

  • هندسة الأجهزة الطبية.
  • الهندسة المدنية.
  • الهندسة المعمارية.
  • هندسة الاتصالات والحسابات.
  • الهندسة الكهربائية.
  • الهندسة الميكانيكية.
الإسعاف

ما شروط التقديم على وظائف هيئة الإسعاف 2026؟

وضعت هيئة الإسعاف المصرية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الهندسية المعلنة، وفي مقدمتها الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى الجامعات المعتمدة في مصر.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيدًا بنقابة المهندسين، وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا وقت الإعلان، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام البرامج الهندسية والتخصصية المرتبطة بطبيعة العمل.

وتتضمن شروط وظائف هيئة الإسعاف 2026 كذلك، بالنسبة للذكور، أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها، مع ضرورة الاستعداد للعمل في النوبتجيات الطارئة.

ويشترط أيضًا أن تتوافر لدى المتقدم القدرة على المرور ومتابعة المشروعات التابعة لهيئة الإسعاف في مختلف المحافظات، وهو ما يرتبط بطبيعة المهام المطلوبة من العاملين في الوظائف الهندسية المعلنة.

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ما المهام المطلوبة من المهندسين في هيئة الإسعاف؟

تتضمن طبيعة العمل في وظائف هيئة الإسعاف 2026 متابعة المشروعات الهندسية التابعة للهيئة، إلى جانب الإشراف على أعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات.

وتشمل المهام كذلك التعامل السريع مع الأعطال الفنية ووضع الحلول المناسبة لها بما يساعد على استمرار العمل والخدمات المقدمة، وهو جانب يرتبط بطبيعة المسؤوليات الهندسية المطلوبة داخل الهيئة.

كما تتضمن مهام المهندسين إعداد التقارير الفنية الدورية المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها، فضلًا عن المشاركة في تطوير برامج وخطط الصيانة الوقائية للمعدات والمنشآت.

وتجمع طبيعة المهام المعلنة بين متابعة المشروعات الهندسية والإشراف على الصيانة والتعامل مع الأعطال الفنية، إلى جانب إعداد التقارير الفنية والمشاركة في تطوير برامج وخطط الصيانة الوقائية.

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ما المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف؟

طالبت هيئة الإسعاف المتقدمين بتجهيز المستندات المطلوبة وإرفاقها في ملف واحد بصيغة PDF، وذلك ضمن إجراءات التقديم على الوظائف الهندسية المعلنة.

وتشمل المستندات المطلوبة استمارة التقديم والسيرة الذاتية، إلى جانب صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من كارنيه نقابة المهندسين، ومستند يوضح الموقف من التجنيد.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصور شهادات أو مستندات الدورات التدريبية المرتبطة بالتخصص، بالإضافة إلى موضوع مشروع التخرج.

وبذلك يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات الآتية في ملف واحد بصيغة PDF:

  • استمارة التقديم والسيرة الذاتية.
  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • صورة من كارنيه نقابة المهندسين.
  • مستند يوضح الموقف من التجنيد.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • صور شهادات أو مستندات الدورات التدريبية المرتبطة بالتخصص.
  • موضوع مشروع التخرج.

كيف يتم التقديم على وظائف هيئة الإسعاف 2026؟

يتم التقديم على وظائف هيئة الإسعاف 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لهيئة الإسعاف، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم، مع تجهيز المستندات المطلوبة وإرفاقها في ملف واحد بصيغة PDF.

ويأتي التقديم الإلكتروني ضمن إجراءات الإعلان عن الوظائف الهندسية بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية في مقر الهيئة الرئيسي، والتي تتيح التعاقد لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستهدف الإعلان الراغبين في الالتحاق بالوظائف الهندسية ممن تتوافر لديهم التخصصات والشروط المحددة، مع ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة قبل إرسال طلب التقديم إلكترونيًا.

ما أبرز شروط وظائف هيئة الإسعاف للمهندسين؟

تتمثل أبرز شروط وظائف هيئة الإسعاف 2026 في الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى الجامعات المعتمدة في مصر، والقيد بنقابة المهندسين، وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا وقت الإعلان.

كما تتضمن الشروط إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام البرامج الهندسية والتخصصية المرتبطة بطبيعة العمل، إلى جانب أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

ويضاف إلى ذلك الاستعداد للعمل في النوبتجيات الطارئة، والقدرة على المرور ومتابعة المشروعات التابعة لهيئة الإسعاف في مختلف المحافظات.

ماذا تشمل وظائف هيئة الإسعاف الجديدة للمهندسين؟

تشمل وظائف هيئة الإسعاف الجديدة عددًا من التخصصات الهندسية التي حددتها الهيئة في الإعلان، وهي هندسة الأجهزة الطبية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وهندسة الاتصالات والحسابات، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية.

وترتبط الوظائف بمتابعة المشروعات الهندسية وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات التابعة لهيئة الإسعاف في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب التعامل مع الأعطال الفنية وإعداد التقارير الفنية الدورية والمشاركة في تطوير برامج وخطط الصيانة الوقائية.

الإسعاف الفلسطيني

وبحسب الإعلان، فإن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة الإسعاف، مع إرفاق المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، وذلك للراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة للوظائف الهندسية.

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