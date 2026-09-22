تحديث شامل.. السكك الحديدية: 3 محاور لتطوير منظومة القطارات في مصر

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه تعمل الهيئة على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث منظومة النقل بالقطارات، تستهدف رفع كفاءة أسطول الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية وتحديث أنظمة الإشارات والتحكم، بما يواكب احتياجات التشغيل ويرفع مستويات الأمان والسلامة.

وقال محمد عامر، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية دينا الوكيل، إن خطة التطوير ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تحديث الجرارات والعربات، إلى جانب تجديد شبكة السكك الحديدية وتطوير منظومة التحكم والسيطرة.

وتابع أنه في إطار تحديث أسطول الجرارات، تعاقدت الهيئة على توريد 210 جرارات جديدة من شركة «وابتيك» الأمريكية، إلى جانب إعادة تأهيل 81 جرارًا بالتعاون مع الشركة نفسها، بالإضافة إلى تأهيل 41 جرارًا بالتعاون مع شركة «PRL».

وشملت خطة تحديث الوحدات المتحركة أيضًا التعاقد على توريد 1350 عربة من شركة «جينز»، تم استلام 1067 عربة منها حتى الآن، فضلًا عن التعاقد على 173 عربة قوى و1000 عربة مخصصة لنقل البضائع.

وعلى مستوى البنية الأساسية، أوضح رئيس الهيئة أن شبكة السكك الحديدية تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر، بينما وصلت أعمال التجديد والتطوير إلى نحو 3 آلاف كيلومتر، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة خطوط التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.

وأشار إلى أنه يحظى محور نظم التحكم والسيطرة بأهمية خاصة ضمن خطة التطوير، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تنظيم حركة القطارات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.

استمر العمل بها لعقود طويلة

وأكد أنه تم الانتهاء من تطوير خط القاهرة–الإسكندرية بالتعاون مع شركة «تاليس»، وأصبح تشغيل الخط وإدارة حركة القطارات يتمان من خلال منظومة إلكترونية ومركز تحكم مركزي، بدلًا من الاعتماد على أنظمة التحكم القديمة التي استمر العمل بها لعقود طويلة.