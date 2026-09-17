حسن مهدي: تعديل اشتراكات السكك الحديدية لتصبح 40 رحلة شهريا بدلا من 50

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل، إن هيئة السكك الحديدية وفرت اشتراكات مخفضة للجمهور وطلاب المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد، في إطار التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول على هذه الاشتراكات.

وأضاف حسن مهدي، خلال لقاء على القناة الأولى ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الهيئة وفرت 45 شباكا في المحطات الرئيسية للراغبين في الحصول على الاشتراكات المخفضة وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وأوضح أن الاشتراكات المخصصة للجمهور تم تعديلها لتصبح 40 رحلة شهريا بدلا من 50 رحلة، وتشمل قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية، مشيرا إلى أن الاشتراك شخصي ولا يجوز استخدامه من شخص آخر.

وأشار إلى أن الاشتراك متاح لمدة شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة، وأن نسبة التخفيض تصل إلى 50%، حيث تزيد نسبة التخفيض كلما زادت مدة الاشتراك.