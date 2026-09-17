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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج

اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج
اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج
ولاء عادل

يستعد الطلاب للعام الدراسي الجديد 2026-2027، بالتزامن مع زيادة البحث عن تفاصيل اشتراكات مترو الأنفاق، باعتبارها إحدى وسائل الانتقال الأساسية للطلاب يوميًا، وتتصدر الأسعار والمستندات المطلوبة وأماكن استخراج الاشتراك قائمة الاستفسارات مع قرب انطلاق الدراسة.

وتحدد قيمة الاشتراك وفق عدد المناطق التي يمر بها الطالب خلال رحلته من محل إقامته إلى مقر المدرسة أو الجامعة، فيما تتطلب عملية الاستخراج تقديم استمارة معتمدة وعدد من المستندات والصور الشخصية.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2026-2027

تبدأ قيمة اشتراك المترو المخصص للطلاب من 150 جنيهًا، وتصل إلى 300 جنيه، بحسب عدد المناطق التي يغطيها الاشتراك.

وجاءت الأسعار كالتالي:

  • اشتراك منطقة واحدة: 150 جنيهًا.
  • اشتراك منطقتين: 200 جنيه.
  • اشتراك 3 مناطق: 250 جنيهًا.
  • اشتراك 4 مناطق: 300 جنيه.

ويحدد الطالب الفئة المناسبة له بناءً على خط الرحلة بين محل السكن والجهة التعليمية المقيد بها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو

قبل التوجه إلى مكتب الاشتراكات، يجب على الطالب تجهيز المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستخراج.

وتشمل الأوراق المطلوبة:

استمارة الاشتراك بعد استكمال بياناتها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد، على أن تكون مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يجب تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي.

وبالنسبة للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، يمكن تقديم شهادة الميلاد الرقمية بدلًا من بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

يبدأ الطالب بشراء استمارة الاشتراك من مكتب الاشتراكات، ثم تسجيل البيانات المطلوبة بها واستكمال اعتمادها من الجهة التعليمية.

وبعد تجهيز الصور، تُختم الصورة الأولى بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة، بينما توضع بصمة الختم على ظهر الصورة الثانية.

ويتم بعد ذلك اعتماد الاستمارة من شئون الطلاب وختمها بخاتم شعار الجمهورية، مع تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب أو ولي أمره على الاستمارة لاستخدامه عند الضرورة.

وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يتوجه الطالب إلى مكتب الاشتراكات لتقديم الاستمارة والمستندات واستكمال إصدار الاشتراك.

اشتراك الطالب مرتبط بمحل السكن والجهة التعليمية

يرتبط الاشتراك بالمسار المحدد للطالب، إذ يتم استخراجه من محل الإقامة إلى مقر الدراسة، وفق البيانات المسجلة في الاستمارة.

كما أن الاشتراك شخصي ولا يجوز استخدامه من شخص آخر، ولذلك يجب أن يكون حامل الاشتراك هو الطالب الصادر باسمه، تجنبًا للتعرض للغرامة.

مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو

تستقبل مكاتب اشتراكات المترو الطلاب وأولياء الأمور يوميًا خلال الفترة من 7 صباحًا حتى 8 مساءً.

وتتيح ساعات العمل الممتدة للطلاب فرصة التوجه إلى مكاتب الاشتراكات في أوقات مختلفة على مدار اليوم لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخط الأول

توجد مكاتب الاشتراكات في عدد من محطات الخط الأول، وهي:

حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخط الثاني

وتشمل محطات الخط الثاني التي تتوافر بها مكاتب للاشتراكات:

كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، المنيب.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخط الثالث

أما مكاتب اشتراكات الطلاب بالخط الثالث فتوجد في المحطات التالية:

عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة.

نصائح للطلاب قبل استخراج اشتراك المترو

ولتجنب تعطيل إجراءات استخراج الاشتراك، من الأفضل التأكد من استكمال بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها من الجهة التعليمية، إلى جانب تجهيز الصور والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مكتب الاشتراكات.

كما ينبغي مراجعة خط السير المسجل في الاستمارة، والتأكد من توافقه مع محل إقامة الطالب ومقر دراسته، مع الاحتفاظ بالاشتراك واستخدامه من جانب صاحبه فقط.

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