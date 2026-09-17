شوبير: الأهلي لا يمانع المشاركة في كأس السوبر المصري.. ولن يغيب إلا لسبب قهري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يمانع المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، نافيًا ما تردد بشأن رفض الفريق خوض البطولة بسبب إمكانية مشاركته فيها عبر «الكارت الذهبي».

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الحديث عن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري عن طريق «الكارت الذهبي» لا يعني وجود أي أزمة، مشددًا على أن ما يتردد حول رفض النادي المشاركة لهذا السبب غير صحيح.

وأوضح: «الأهلي لا يمانع المشاركة في كأس السوبر المصري، والكلام عن مشاركته بالكارت الذهبي لا يعني وجود أي أزمة».

وأضاف شوبير: «الكلام عن رفض الأهلي المشاركة لأنه لا يفضل التواجد بالكارت الذهبي غير صحيح، والأهلي تاريخه كبير ولن يغيب عن البطولة إلا لسبب قهري يمنعه من المشاركة».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الحديث عن موقف الأهلي من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري، في ظل نظام التأهل والبطاقات التي تحدد الفرق المشاركة في البطولة.