مدير ادارة طوخ يتابع الدراسة بمدرسة الشهيد إبراهيم أبو المجد.. صور

أجرى خالد عطا الطوخي، مدير عام إدارة طوخ التعليمية، اليوم الخميس ، زيارة ميدانية لمدرسة الشهيد إبراهيم محمد أبو المجد الابتدائية بالمنزلة، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام الطلاب داخل الفصول.



وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وبمشاركة الأستاذة نوال الجمل، مدير إدارة التجريبيات بالإدارة، والأستاذ خالد العسال، بالتعليم الابتدائي.

وحرص مدير عام إدارة طوخ التعليمية خلال الزيارة على تهنئة الطلاب والطالبات ببداية العام الدراسي الجديد، ومشاركتهم أجواء اليوم الدراسي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق.

كما أشاد خالد عطا بمستوى النظافة داخل المدرسة وانتظام سير العملية التعليمية، مثمنًا جهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ووجه الشكر لجميع العاملين بالمدرسة على ما يبذلونه من جهود.