رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة إلى المغربي محمود بنتايج نجم الزمالك عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن اللاعب كان يستحق الجائزة في ظل ما قدمه خلال مواجهة غزل المحلة.

وتابع أن اللاعب في وقت سابق أشار إلى اعتقاده بأن كونه مغربيا وليس مصريا يمثل سببا وراء عدم فوزه بها.

ووجه شوبير نصيحه لبنتايج بعدم تكرار هذا الحديث، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تضم لاعبين ومدربين من المغرب، وهو ما يؤكد من وجهة نظره أن الجنسية ليست سببا في منع اللاعب من الحصول على الجوائز الفردية.