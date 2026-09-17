شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي فوز الزمالك على غزل المحلة بهدف نظيف في الدوري.

وقال شوبير عبر اثير أون سبورت: "أحيي خالد جلال، تولى تدريب غزل المحلة في ظروف صعبة، وهو مدرب مميز ومحترم".

وتابع: “كنت متوقع المباراة (وان سايد جيم) لصالح الزمالك، في ظل التوفيق الملازم للفريق في الفترة الأخيرة إلى جانب الجماهير التي تدعم الفارس الأبيض”

وأضاف شوبير: "الزمالك كان أفضل في البداية، ولكن بعد 20 دقيقة انتقلت المباراة لصالح غزل المحلة وأضاع لاعبوه فرصًا محققة، ولم يكن هناك أي تواجد للزمالك داخل منطقة جزاء المحلة".

وأكمل : ''الزمالك واخد كل الحظ في الكرة إلى الآن، الحظ بيلعب لعبته مع الزمالك في كل مباريات الدوري، فهو لم يقدم مباراة رائعة أمام غزل المحلة".