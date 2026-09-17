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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يدين محاولة استهداف الحرم المكي.. ويؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
عبد الرحمن محمد

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إدانته الشديدة للمحاولة الآثمة لاستهداف الحرم المكي، مؤكدًا وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات من شأنها المساس بأمنها أو تهديد استقرارها.

وشدد وزير الأوقاف على أن البلد الحرام يحتل مكانة رفيعة في وجدان المسلمين، وأن الحفاظ على حرمته وتأمينه، إلى جانب ضمان سلامة قاصديه، يمثل مسئولية دينية وقانونية ووطنية راسخة، تستوجب العمل على صون قدسية المكان وتوفير الأمان والطمأنينة لضيوف الرحمن.

وأكد أسامة الأزهري أن مكة المكرمة ليست مجرد مكان ذي مكانة دينية، وإنما هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وهو ما يجعل الحفاظ على أمنها وتجنيب مقدساتها أي مظاهر للتوتر أو التهديد أمرًا بالغ الأهمية.

 

وزير الأوقاف: يجب إبعاد المقدسات عن الصراعات

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة النأي بالمقدسات الإسلامية عن الصراعات والنزاعات، والعمل على تجنيبها أي مظاهر يمكن أن تهدد حرمتها أو تؤثر على حالة السكينة والطمأنينة التي ينبغي أن تحيط بضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح أن المكانة العظيمة التي تحظى بها مكة المكرمة في نفوس المسلمين تفرض ضرورة التعامل مع أمنها وحرمتها باعتبارهما أمرًا لا يحتمل التهاون، بما يضمن استمرار أداء العبادات في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

 

الأزهري: الحكمة وضبط النفس ضرورة لاستقرار المنطقة

وجدد الدكتور أسامة الأزهري تأكيد الموقف الذي تتبناه الدولة المصرية بشأن أهمية تغليب صوت الحكمة وضبط النفس، مع ضرورة العمل على منع المنطقة من الانزلاق إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

وأكد أن التعامل مع الأزمات الراهنة يتطلب بذل الجهود التي تساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتجنب توسيع نطاق التوتر بما قد ينعكس على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وفي ختام موقفه، دعا وزير الأوقاف الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها التوفيق في أداء ما شرفها الله به من مسؤولية رعاية الحرمين الشريفين وخدمة عمارها وقاصديهما، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها.

وزير الأوقاف السعودية أمن الحرمين الشريفين الحرم المكي أسامة الأزهري

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