أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء.. تراجع مسائي بعد هبوط الأوقية عالميا

تراجعت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم بعد ارتفاعات صباحية، إذ تسبب قرار الفيدرالي الأمريكي بتراجع قوي في سعر الأوقية عالمية بقيمة 95 دولار خلال ساعة واحد فقط من التداول مما انعكس علي أسعار المعدن الأصفر في مصر.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7165 جنيهًا للبيع، بانخفاض قدره 115 جنيهًا عن مستواه السابق البالغ 7280 جنيهًا، فيما هبط سعر الشراء إلى 7110 جنيهًا مقابل 7190 جنيهًا، بفارق 80 جنيهًا.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا في سعر البيع إلى 6270 جنيهًا بدلًا من 6370 جنيهًا، بانخفاض 100 جنيه، بينما نزل سعر الشراء إلى 6220 جنيهًا مقابل 6290 جنيهًا، بفارق 70 جنيهًا.

كذلك هبط سعر عيار 18 للبيع إلى 5375 جنيهًا مقارنة بـ5460 جنيهًا، بتراجع 85 جنيهًا، فيما تراجع سعر الشراء إلى 5330 جنيهًا بدلًا من 5390 جنيهًا.

أما عيار 14 فانخفض سعر بيعه إلى 4180 جنيهًا مقابل 4245 جنيهًا، وسعر شرائه إلى 4145 جنيهًا بدلًا من 4195 جنيهًا.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، تراجع سعر البيع إلى 50,160 جنيهًا مقارنة بـ50,960 جنيهًا، بانخفاض بلغ 800 جنيه. فيما هبط سعر الشراء إلى 49760 جنيهًا مقابل 50,320 جنيهًا.

كما سجلت الأوقية بالجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا إلى 222880 جنيهًا للبيع مقابل 226435 جنيهًا، بفارق يتجاوز 3500 جنيه.

سعر الأوقية عالميا

بينما هبطت الأوقية عالميًا بالدولار إلى 4259.5 دولار مقارنة بـ4354.83 دولار، أي بانخفاض قدره نحو 95 دولارًا.

وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار في سوق الصاغة بشكل طفيف إلى 52.18 جنيهًا مقابل 52.00 جنيهًا في القراءة السابقة، فيما استقر سعره في البنك تقريبًا عند 52.21 جنيهًا مقارنة بـ52.20 جنيهًا.

وبشكل عام، يعكس هذا التراجع في أسعار الذهب محليًا تأثره المباشر بحركة الأوقية عالميًا، رغم الارتفاع الطفيف في سعر الدولار الذي كان من المفترض أن يدعم الأسعار، ما يشير إلى أن وتيرة الهبوط العالمي للمعدن الأصفر كانت العامل الأكثر تأثيرًا في تعاملات اليوم المسائية.