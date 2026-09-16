خالد جلال: نتيجة مباراة الزمالك لا تعكس الأداء.. وغزل المحلة كان يستحق الفوز

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن فريقه كان يستهدف تحقيق الفوز على الزمالك، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية لا تعكس ما قدمه لاعبو زعيم الفلاحين خلال المباراة.

وأضاف جلال في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، أنه تولى مهمة تدريب غزل المحلة منذ 4 أيام فقط، موضحًا أنه كان لديه تركيز كبير على مواجهة الزمالك، وأبلغ مجلس إدارة النادي بأن الفريق سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز.

وتابع أن الزمالك استحوذ على الكرة خلال فترات من المباراة، بينما اعتمد غزل المحلة على استغلال المساحات خلف مدافعي الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالعدد الكبير من الإصابات التي شهدتها المباراة.

وأوضح مدرب غزل المحلة: "أول مرة في حياتي أشوف 4 إصابات في مباراة الزمالك"، مشيرًا إلى أن فريقه أهدر عددًا من الفرص السهلة أمام مرمى الزمالك.

وأكد أن الزمالك حالفه التوفيق، وكان هناك انفرادا لعبده يحيى، ولو كانت النتيجة منصفة لخرج غزل المحلة فائزًا بثلاثة أهداف.

وأشار خالد جلال إلى أنه طالب لاعبي غزل المحلة بضرورة استغلال أي فرصة تتاح لهم أمام الأندية الكبرى، مؤكدًا أن الفريق أهدر فرصًا عديدة بطريقة وصفها بالغريبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غزل المحلة سيواصل العمل خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن نتيجة المباراة جاءت عكس الأداء الذي قدمه الفريق، موجهًا رسالة إلى جماهير النادي: "هارد لك لزعيم الفلاحين وجماهيره".