ترامب: يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 1% أو أقل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 1% أو أقل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

انتقد البيت الأبيض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، واصفًا الخطوة بأنها «مؤسفة»، في أعقاب إعلان البنك المركزي الأمريكي زيادة سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطًا مستمرة من ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.

ضغوط كبيرة على الطلب تستدعي تشديد السياسة النقدية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، إن الإدارة الأمريكية لا ترى مبررًا اقتصاديًا مقنعًا وراء رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية، وفقًا لتقييمها، لا تنفذ برامج إنفاق واسعة النطاق كتلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال إدارة جو بايدن وفترة جائحة كورونا، وهو ما اعتبره سببًا لعدم وجود ضغوط كبيرة على الطلب تستدعي تشديد السياسة النقدية.