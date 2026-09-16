دخلت في حالة اكتئاب وشعرت بالانهيار .. نهال طايل تكشف سبب قص شعرها بعد حلقة كارما

كشفت نهال طايل عن تفاصيل حالتها النفسية بعد تصوير حلقة «كارما»، موضحة أنها مرت بحالة من الاكتئاب والانهيار، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بقص شعرها.

وقالت نهال طايل خلال برنامج «تفاصيل» عبر صدى البلد إنها فوجئت بتساؤلات من البعض حول علاقة قص شعرها بحلقة «كارما»، موضحة أن السبب يعود إلى حالتها النفسية وما مرت به بعد التصوير.

وأضافت: «أنا جالي اكتئاب بعد تصوير حلقة كارما، وقررت أقص شعري. ألاقي ناس بتقول لي: إيه علاقة شعرك بكارما أقولك أنا اكتئبت، والاكتئاب ممكن يعمل أكتر من كده».

وتابعت: «أنا لسه إنسانة، وبحس وعندي مشاعر»، مشيرة إلى أنها شعرت بحالة من الانهيار والتأثر الشديد، خاصة مع تفاصيل الموقف الذي تحدثت عنه خلال الحلقة.

واختتمت حديثها قائلة: «حسيت بالانهيار، واستغربت إن باباها إزاي هانت عليه».