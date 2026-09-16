استنفار في بلبيس .. جهود مكثفة للبحث والتمشيط للإمساك بتمساح تم رصده | شاهد

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال البحث والتمشيط الميداني للتعامل مع واقعة رصد تمساح بأحد المجاري المائية بين عزبتي السدرة وأسعد بمركز بلبيس.

ويأتي ذلك في استجابة لما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وبدأت اللجنة الميدانية المشكلة لمتابعة الواقعة أعمال البحث والتمشيط في المنطقة الواقعة أمام كوبري السدرة باتجاه كوبري عزبة أسعد بنطاق مركز بلبيس.

وضمّت اللجنة أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس وحدة الحياة البرية التابعة لجهاز شؤون البيئة.

كما ضمت اللجنة الدكتور محمد الجوهري والمهندس محمود عزت، ممثلي جهاز شؤون البيئة، والعميد شريف العربي، رئيس الحماية المدنية بالشرقية، والرائد أحمد خالد، رئيس مباحث بلبيس.

وتستهدف أعمال اللجنة التحقق من صحة ما تم رصده، وتحديد موقع التمساح في حال وجوده، والتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة بمعرفة الجهات المختصة.

ويتابع محافظ الشرقية نتائج أعمال اللجنة ميدانيًا، موجهًا بتكثيف عمليات البحث والتمشيط والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية.

كما شدّد على سرعة التعامل مع أي مستجدات يتم رصدها بالمنطقة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على سرعة التعامل مع أي بلاغات أو وقائع يتم رصدها.

ووجّه المحافظ بالتنسيق الفوري بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع الواقعة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.