تحرك ميداني موسع للبحث عن تمساح بعزبة السدرة في الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة ومتابعة شكاوى المواطنين والخاصة بأهالي عزبة السدرة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل تحركا والبحث عن التمساح الذي تم الإبلاغ عن مشاهدته بالمنطقة.

و قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس بمرافقة محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية الزوامل بالتنسيق مع وحدة المحميات الطبيعية، وجهاز شؤون البيئة، والجهات المعنية وفريق العمل بالوحدة المحلية الزوامل بالبحث والمعاينة الميدانية في إطار التعامل الفوري مع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع استمرار المتابعة بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بلبيس استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى أو مخاطر تهدد حياتهم.