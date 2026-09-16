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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنك ناصر يطرح آلية جديدة لتمويل التعليم .. عائد 15% على أموال السنوات المقبلة

بنك ناصر
بنك ناصر
محمود محسن

أكد وليد النحاس، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك عمل على  تطوير المنتجات التمويلية الموجهة للأسر المصرية، من خلال إتاحة آلية جديدة لسداد المصروفات الدراسية والجامعية، تجمع بين توفير التمويل اللازم للتعليم والاستفادة من عائد ادخاري على المبالغ المخصصة للسنوات الدراسية المقبلة، من خلال التقسيط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”،  إن البنك يستهدف من خلال المنتج دعم أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، عبر توفير التمويل بصورة تتيح استخدامه وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل عام دراسي.

وتابع أن قيمة التمويل لا يتم صرفها بالكامل دفعة واحدة، وإنما تُخصص المصروفات لكل سنة دراسية ويتم صرفها على دفعات وفقًا للقيمة الفعلية للمصروفات والمستندات المقدمة من العميل.

وأشار "النحاس" إلى أن المبالغ التي تم تخصيصها للسنوات الدراسية التالية ولا يحين موعد استخدامها يتم وضعها في وعاء ادخاري بعائد سنوي يبلغ 15%، بما يسمح بتحقيق عائد على تلك الأموال خلال فترة انتظار استخدامها في سداد المصروفات.

 يتم استثمارها لحين حلول موعد صرفها

وأكد أن الجمع بين التمويل والادخار يمثل أحد أبرز ملامح الشكل المعدل للمنتج، حيث لا تظل المبالغ المخصصة للمراحل التعليمية المستقبلية دون استفادة، وإنما يتم استثمارها لحين حلول موعد صرفها.

وليد النحاس بنك ناصر الاجتماعي المنتجات التمويلية المصروفات الدراسية المبالغ

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