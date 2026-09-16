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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توقعات بتراجع للذهب.. عضو اقتصادية الشيوخ يوضح كيف تتأثر مصر بقرار الفيدرالي

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
محمد الشعراوي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يأتي في سياق مواجهة الارتفاع في معدلات التضخم بالولايات المتحدة وأوروبا، موضحا أن رفع الفائدة يعد من الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية للحد من التضخم.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تداعيات القرار لن تقتصر على الاقتصاد الأمريكي، وإنما تمتد إلى مختلف اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، باعتبار أن مصر جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وتتأثر بالتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية.

حركة في أسعار الدولار

وأوضح أحمد سمير زكريا أن القرار الأمريكي قد يؤدي إلى حدوث حركة في أسعار الدولار، لافتا إلى أن تطورات السياسة النقدية الأمريكية تنعكس على حركة العملة والأسواق، وهو ما قد يظهر تأثيره كذلك على السوق المصرية.

وبشأن الذهب، توقع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تشهد أسعاره انخفاضًا، في ظل تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على حركة الأسواق.

ولفت إلى أن المشهد العالمي والأحداث والصراعات الدولية يظل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، مؤكدًا أن تصاعد وتيرة الأحداث والصراعات يمكن أن يزيد من حدة التأثيرات على الأسواق، بينما يؤدي هدوء الأوضاع إلى تحسن حالة الاستقرار.

السياسة النقدية السياسة النقدية الأمريكية أحمد سمير زكريا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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