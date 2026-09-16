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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنوك المركزية في قطر وعُمان والبحرين والإمارات ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

البنوك المركزية في قطر وعُمان والبحرين والإمارات ترفع أسعار الفائدة
البنوك المركزية في قطر وعُمان والبحرين والإمارات ترفع أسعار الفائدة
القسم الخارجي

رفعت البنوك المركزية في قطر وعُمان والبحرين والإمارات أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، في تحرك خليجي متزامن يأتي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بالمقدار نفسه.

ويعكس القرار ارتباط السياسات النقدية في عدد من دول الخليج بالتوجهات الأمريكية، خاصة في الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواءمة تحركات أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسيولة في أسواقها المحلية.

وفي قطر، أعلن مصرف قطر المركزي رفع معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر 2026، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وشمل التحرك المصرفي دولًا خليجية أخرى، بينها الإمارات والبحرين وعُمان، في إطار استجابة متزامنة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق المال، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ويؤثر رفع أسعار الفائدة عادةً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الشركات والأفراد، كما يمكن أن ينعكس على حركة الائتمان والاستثمار والاستهلاك، في حين تستهدف البنوك المركزية من خلال هذه السياسة ضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويأتي القرار الخليجي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات في مسار السياسة النقدية، مع استمرار البنوك المركزية في موازنة مخاطر التضخم مع معدلات النمو الاقتصادي. وأشارت تقارير اقتصادية حديثة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط يزيدان من الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.

وتكتسب قرارات الفائدة أهمية خاصة في الاقتصادات الخليجية، نظرًا لدور القطاع المصرفي والتمويل الائتماني في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تأثير تغير تكلفة الأموال في أسواق العقارات والاستثمار والتمويل الحكومي والخاص.

ويترقب المستثمرون والأسواق خلال الفترة المقبلة بيانات البنوك المركزية بشأن مسار السياسة النقدية، إلى جانب تطورات التضخم والنمو وأسعار الطاقة، لتحديد اتجاهات الفائدة المقبلة في المنطقة.

ويأتي رفع الفائدة الخليجي في سياق تحركات نقدية أوسع عالميًا، مع استمرار البنوك المركزية في تعديل أدواتها وفق تطورات الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
 

البنوك المركزية قطر عُمان البحرين أسعار الفائدة تحرك خليجي

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