أحمد موسى: «بيت الوطن» عزز ثقة المصريين بالخارج.. والتحويلات 47 مليار دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروعات «بيت الوطن» تمثل واحدة من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة لخدمة المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنها ساهمت في تعزيز الثقة بينهم وبين الدولة المصرية.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد أن إتاحة مشروعات وأراضي «بيت الوطن» للمصريين في الخارج وفّرت لهم فرصة للاستثمار في وطنهم، وهو ما انعكس على تعاملهم مع الدولة وتحويل أموالهم إليها بثقة.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 47 مليار دولار، مؤكدًا أهمية استمرار المشروعات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم وتتيح لهم فرصًا للاستثمار داخل مصر.