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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقاوي البطاطس تدخل مرحلة جديدة.. خطة للتوسع في الإنتاج المحلي

البطاطس
البطاطس
شيماء مجدي

 استضافت مديرية الزراعة بالدقهلية لقاءً موسعًا حول إنتاج وتداول تقاوي البطاطس المحلية، في إطار التعاون والتنسيق بين الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والتحالف العربي لإنتاج التقاوي، وبالتعاون مع المديرية، وبمشاركة مسئولي الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين، وذلك برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر اللقاء الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، الدكتور إبراهيم قاسم مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، المهندس يحيى عبدالغفار مدير عام اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، فضلا عن الدكتور احمد حلمي، والدكتور محمود سامي ممثلين عن معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات اليستانية، إن توطين صناعة التقاوي يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على توفير احتياجات المزارعين من تقاوي ذات جودة مرتفعة وبأسعار مناسبة، لافتا الى أن بناء صناعة قوية للتقاوي في مصر يتطلب منظومة متكاملة تبدأ بتوفير الأصناف الملائمة وإنتاج التقاوي وفق المعايير الفنية المعتمدة، مرورًا بالرقابة على الجودة، وانتهاءً بوصول التقاوي إلى المزارع في التوقيت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وأكد رئيس الاتحاد أن توطين صناعة التقاوي لا يقتصر على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وإنما يمتد إلى بناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية والمزارعين، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية مستدامة للتقاوي، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

من جانبه، استعرض المهندس محمد السباعي المستشار الفني للتحالف أهداف التحالف العربي لإنتاج التقاوي ودوره في دعم جهود توطين إنتاج التقاوي وتطوير منظومة متكاملة للإنتاج والتداول، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات فاعلة مع المزارعين والجمعيات التعاونية والجهات الزراعية المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق استخدام التقاوي المعتمدة، وتحسين كفاءة الإنتاج، ودعم استدامة منظومة التقاوي المحلية.

وشهد اللقاء نقاشًا مباشرًا حول احتياجات المزارعين من تقاوي البطاطس، وأهمية إتاحة تقاوي محلية معتمدة وذات جودة مرتفعة، تتناسب مع احتياجات مناطق الإنتاج المختلفة، وتساعد المزارع على تحقيق إنتاجية أفضل وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج.

وأكد المشاركون، على أهمية دعم التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا، بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن إقامة حقول إرشادية لتطبيق ومتابعة استخدام التقاوي، وتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الفنية في الزراعة وتحقيق الاستفادة المثلى من التقاوي المعتمدة، اضافة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد والتحالف ومديرية الزراعة والجمعيات التعاونية والمزارعين لدعم وتطوير منظومة التقاوي.

وأشاروا إلى ضرورة العمل على توفير تقاوي معتمدة وذات جودة مرتفعة تتناسب مع احتياجات مناطق الإنتاج المختلفة، فضلا عن تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، وربطها ببرامج إنتاج وتوفير التقاوي، ودعم بناء منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوي، تبدأ من اختيار الأصناف الملائمة والإنتاج وفق المعايير المعتمدة، وصولًا إلى توفير التقاوي للمزارع في التوقيت المناسب، إضافة الى استمرار اللقاءات الميدانية في مختلف المحافظات لتوسيع دائرة الحوار والتعاون مع المنتجين والمزارعين والجمعيات التعاونية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الميدانية التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والجمعيات التعاونية، والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يدعم جهود تطوير منظومة إنتاج وتداول التقاوي في مصر وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات القطاع الزراعي.

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