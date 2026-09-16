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الرئاسة التركية: نقف متضامنين مع السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة التركية: نقف متضامنين مع السعودية

اردوغان
اردوغان
القسم الخارجي

أعلنت الرئاسة التركية تضامن أنقرة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض في مواجهة التطورات الأخيرة، في موقف يعكس دعم تركيا لأمن المملكة واستقرارها.

وأكدت الرئاسة التركية أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان أهمية بالنسبة لتركيا، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة ورفض أي إجراءات من شأنها تهديد الاستقرار أو تعريض المدنيين للخطر.

ويأتي الموقف التركي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتزايد التحركات والاتصالات الإقليمية الرامية إلى احتواء تداعيات التطورات الأخيرة ومنع اتساع نطاقها.

ويعكس إعلان التضامن التركي استمرار التنسيق بين أنقرة والرياض بشأن القضايا الإقليمية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متلاحقة تستدعي، وفق المواقف الرسمية للبلدين، تكثيف التعاون والتنسيق.

كما يأتي الموقف التركي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إقليمية للتعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة، وسط تأكيدات متكررة على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على منع التصعيد.

وتحظى العلاقات التركية السعودية خلال السنوات الأخيرة بتطور ملحوظ على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مع تأكيد مسؤولي البلدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتواصل أنقرة متابعة التطورات في المنطقة، فيما تؤكد مواقفها الرسمية دعمها لأمن دول الخليج، وضرورة تسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
 

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