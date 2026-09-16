متحدث التعليم : لا تغيير في نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة المنشورات المتداولة مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي تزعم توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان له : أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة مثل كل عام ، وفقًا للنظام المعمول به، دون أي تغيير

المواد الأساسية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية ودرجاتها

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

المواد غير المضافة للمجموع في 3 اعدادي : التربية الدينية من 40 .. التربية الفنية من 20 .. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

الأنشطة الاختيارية في الشهادة الإعدادية

يختار الطالب نشاطين مما يلي والنجاح فيهما شرط دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني :

النشاط الرياضي من 20 .. النشاط الموسيقي من 20 .. النشاط العملي من 20 .. الصحافة والإذاعة من 20 .. المسرح والتمثيل من 20 .. الكشافة والمرشدات من 20 .. المكتبة والمطالعة من 20

ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الاصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة

ويتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية باقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط