القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلى وإلقاء زجاجات بصورة عشوائية من شرفة منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا .



بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 15 الجاري ورود بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات فارغة على المارة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته بصورة عشوائية من شرفة منزله الكائن بدائرة القسم.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وحال محاولة السيطرة عليه قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، وأسفر التعامل عن إصابته بطلق نارى بالكتف (وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة).





كما تم التحفظ على السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بندقية آلية" وتبين أنه (مزارع) ويعانى من إضطرابات نفسية وسبق إيداعه بإحدى مصحات الصحة النفسية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .









