سامح حسين في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

أثار الفنان سامح حسين حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.



وعلم “صدى البلد” أنه يخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار متابعته والاطمئنان على حالته الصحية.



وتداول عدد من محبي الفنان سامح حسين خبر دخوله الرعاية المركزة، وسط حالة من الاهتمام والمتابعة لتطورات وضعه الصحي، خاصة مع عدم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها.



وحرص جمهور سامح حسين على التعبير عن مساندته خلال هذه الفترة، متمنين له تجاوز الوعكة الصحية والعودة إلى ممارسة نشاطه الفني في أقرب وقت.

