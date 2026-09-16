قائد قوات حرس الحدود: نقوم بتأمين الحدود المصرية على كل الاتجاهات على مدار الساعة

أكد قائد قوات حرس الحدود اللواء أسامة عبد الحميد داوود، أن قوات حرس الحدود تقوم بتأمين الحدود المصرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الساعة في ظل التغيرات المتسارعة.

وقال أسامة عبد الحميد في حواره على قناة " العربية الحدث"، :" قوات حرس الحدود منوط بها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات ".

وأضاف :" قوات حرس الحدود تقوم باعمال المراقبة والاستطلاع والانذار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة كافة التهديدات العابرة للحدود مثل تهريب الافراد والمواد المخدرة والبضائع غير الخالصة جمركيا والأسلحة والذخائر ".

وتابع :" نقوم بتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ عن أي شاردين في الحدود ونتعاون مع كافة وزارات الدولة لتطبيق القوانين ".